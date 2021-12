Ônibus passa por cima da cabeça de homem, que morre na hora, na avenida Presidente Vargas

No meio da manhã desta quinta-feira, 30, um grave acidente de trânsito no centro de Belém resultou em uma morte. Uma pessoa morreu ao ser atropelada na avenida Presidente Vargas, ao lado da Praça da República.

O homem teria sido atingido por um ônibus, e o coletivo passou com as rodas sobre a cabeça dele.

De acordo com a Polícia Militar no local, o rapaz teria tropeçado e caído na avenida sendo atingido pelo ônibus. O motorista do coletivo foi conduzido para a seccional do comércio para prestar esclarecimentos sobre o acidente.

Até o momento, a vítima não foi identificada. Além da PM, a Guarda Municipal de Belém seguem coordenando o trânsito e aguardando a chegada do Centro de Perícias Científicas