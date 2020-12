Ônibus lotado colide com muro na BR-316

Um ônibus da linha Marituba - Icoaraci, da empresa Barata Transportes, colidiu com o muro de uma empresa, na tarde desta quinta-feira (31), na rodovia BR-316, em Ananindeua. As causas do acidente ainda estão sendo analisadas e, por enquanto, não há registros de pessoas machucadas gravemente. Nem motorista, nem cobrador e nem passageiros. No local, os rodoviários estavam muito nervosos, mas disseram que o veículo estava lotado.

O acidente ocorreu no quilômetro 6 da BR-316, próximo de onde há um desvio na pista, no sentido Ananindeua - Belém. O motorista do ônibus perdeu o controle — não conseguia explicar direito o que havia ocorrido — e colidiu com o muro da empresa Beraca. No acidente, o veículo também bateu no poste e o transformador caiu sobre o coletivo.

Por sorte, situação apenas foi material e um susto (Elivaldo Pamplona / O Liberal)

Felizmente, nada grave ocorreu e os rodoviários disseram ter sido mais susto que outra coisa. A Equatorial Energia Pará enviou uma equipe para os reparos no poste e restabelecimento da eletricidade.