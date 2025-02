Ônibus cai no rio após apresentar problemas e cabo de suporte se romper no Pará

Um ônibus que fazia a linha para a comunidade de Jacarecapá caiu no rio na área do Porto de Santana do Tapará, em Santarém, no oeste do Pará, na última segunda-feira (3). O acidente ocorreu quando o veículo apresentou problemas e precisou de apoio de outro ônibus. No entanto, o cabo que segurava o veículo rompeu, fazendo com que ele afundasse no rio. Até o momento, não há confirmação se o ônibus já foi retirado do local.

De acordo com testemunhas, o ônibus ficou preso no fundo do rio, mas o motorista conseguiu sair ileso e não havia nenhum passageiro dentro do coletivo no momento da queda. Ainda não foram divulgadas informações detalhadas sobre o problema que levou à necessidade de suporte nem sobre​ as circunstâncias exatas do acidente.

O acidente afetou a rotina dos moradores da comunidade de Jacarecapá, que dependem do transporte para se deslocar.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo submerso no rio. Internautas reagiram ao caso expressando alívio pelo fato de não haver vítimas. “Graças a Deus, ninguém ficou ferido”, comentou um usuário. Outro escreveu: “Que bom que o motorista conseguiu sair a tempo”.