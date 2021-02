Caminhão avança a preferencial e bate em ônibus, que bate em carrinho de lanche, em Batista Campos

O acidente na esquina da travessa Dr. Moraes com a Av. Conselheiro Furtado, aconteceu por volta das 19h45, desta noite de terça-feira (16), no bairro de Batista Campos. Um caminhão avançou a preferencial e bateu no micro-ônibus, da empresa Canudos, que por sua vez bateu num trailer de lanches estacionado no meio-fio. Ninguém ficou ferido.

Em nota, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém informou que "em apuração preliminar junto à empresa de ônibus foi informada que a firma proprietária do caminhão assumiu os prejuízos e, os os veículos já foram retirados do local''.

O tráfego na área ficou bastante lento com a interdição parcial das vias. Segundo a SeMob, o trânsto só foi liberado por completo já próximo das 22h, desta noite.

Com o impacto do caminhão, o ônibus se chocou de frente com o trailler. O barulho assustou e mobilizou grupos de curiosos. pos, em Belém.