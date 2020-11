Oito pessoas são presas pelo crime de alcoolemia em Salinópolis

Durante a Operação Finados, executada pelo sistema de segurança pública do Pará, a Delegacia de Polícia Civil em Salinópolis, na região nordeste, conta com 21 policiais civis para atender as demandas da unidade, bem como uma equipe da Divisão de Meio Ambiente e Proteção Animal para fiscalizar principalmente as ocorrências de poluição sonora e perturbação do sossego.

Na sexta-feira (30), foram registrados dois autos de prisão em flagrante contra motoristas que dirigiam veículos após ingestão álcool. As prisões ocorreram durante a Operação Lei Seca, realizada em parceria com o Departamento de Trânsito do Estado (Detran). No sábado (31), seis pessoas foram presas pelo crime de alcoolemia e uma em flagrante por tráfico de drogas.

"Desde o início da operação nossas equipes estão de prontidão, nas 24 horas, reforçando a segurança nos balneários com maior procura neste final de semana. Em Salinópolis, as ações são intensificadas, principalmente, no final da tarde, nas praias do Atalaia, Farol Velho e Maçarico", informou o delegado-geral Walter Resende.