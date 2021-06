Oito municípios paraenses estão na lista dos mais violentos do país, segundo o Ipea

Os municípios de Altamira, Ananindeua, Belém, Castanhal, Marabá, Marituba, Parauapebas e Redenção aparecem na lista das 120 cidades mais violentas do país, segundo levantamento divulgado nesta quarta-feira (23) pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Os dados serão utilizados para orientar o Ministério da Justiça e da Segurança Pública (MJSP) em relação ao Programa Nacional de Enfrentamento de Homicídios e Roubos, que tem como objetivo combater a violência urbana, ao articular iniciativas de prevenção e repressão à criminalidade, nas áreas que concentram as maiores taxas de homicídios no território nacional.

De modo a organizar a ordem de entrada dos municípios no programa, o indicador produzido pelos pesquisadores do Ipea prioriza os 120 municípios com maiores números de homicídios dolosos entre 2018 e 2020, segundo os dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp). O instituto propôs duas formas alternativas de classificar os municípios.

A primeira atribui uma nota geral, com base na média anual de homicídios e na taxa dessa média por 100 mil habitantes entre 2018 e 2020. Desse modo, dentre os 15 municípios mais violentos, Altamira aparece em 12º lugar e Marabá em 15º.

“A ordenação dos municípios por essa nota geral trata de forma complementar o número e a taxa de homicídios. Ao dar um peso maior aos municípios com maiores taxas de homicídios, garante que o programa comece nos locais em que a situação é mais grave”, explicam os pesquisadores do Ipea Danilo Coelho, Alexandre Cunha, Henrique Alves e Erivelton Pires Guedes, autores do estudo.

A segunda forma de classificar os municípios é baseada apenas na taxa média de homicídios dolosos entre 2018 e 2020. Nesse caso, entre os 15 municípios com taxas mais altas de violência, Altamira aparece na 8ª posição e Redenção em 15º lugar.

“A ordenação pela nota geral torna mais rápida a redução do homicídio total na medida em que o programa seja bem sucedido e avance, enquanto que a ordenação pela taxa garante prioridade para os municípios em que o problema é mais grave”, esclarecem os pesquisadores.

A equipe da Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e aguarda um retorno, com a avaliação do levantamento.