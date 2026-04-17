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Polícia

Oito investigados são presos em operação contra facção criminosa no Pará e Maranhão

Ação da Polícia Civil cumpriu mandados em cinco municípios e integra ofensiva nacional de combate ao crime organizado coordenada pelo Ministério da Justiça

O Liberal
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Oito investigados são presos em operação contra facção criminosa no Pará e Maranhão. (Foto: Ag. Pará)

Oito investigados foram presos durante uma operação da Polícia Civil do Pará, realizada entre os dias 13 e 17 de abril, com o objetivo de capturar integrantes de facção criminosa foragidos da Justiça. As prisões ocorreram nos municípios de Belém, Marituba, Paragominas, Santa Luzia do Pará e Imperatriz, no Maranhão.

A ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão às Facções Criminosas (DRFC), vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), e contou com o apoio do Grupo de Trabalho de Facções (GTF/NIP), do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB/LD-NIP), da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Paragominas, da Delegacia de Homicídios de Paragominas (DPI) e das Divisões Estaduais de Narcóticos do Pará e de Imperatriz, no Maranhão.

Os mandados judiciais cumpridos decorrem de uma investigação que apura o crime de integrar organização criminosa, conduzida pela DRFC. “Os investigados foram capturados nos municípios de Belém, Marituba, Paragominas, Santa Luzia do Pará e Imperatriz, no Maranhão. Todas as medidas cautelares foram deferidas pela Vara de Combate ao Crime Organizado, após parecer favorável do Gaeco (Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado)”, detalhou o delegado Augusto Potiguar, titular da DRCO.

As ações integram o cronograma da Operação Nacional da Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento das Organizações Criminosas (Renorcrim), iniciativa coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi). A rede articula unidades especializadas das Polícias Civis de todo o país, promovendo resposta integrada e de alta precisão no combate às estruturas do crime organizado.

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