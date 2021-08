Oito barros da Região Metropolitana de Belém reduziram em 100% os crimes violentos, diz Segup

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) divulgou, nesta sexta-feira (20), dados sobre a redução da criminalidade na Região Metropolitana de Belém (RMB). Segundo o levantamento, comparando o período de 1º de janeiro a 15 de agosto de 2021 e 2020, 57 bairros não apresentaram alta nos registros de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), sendo que oito bairros tiveram 100% de redução nestes tipos de crimes.

Os bairros que apresentaram o melhor desempenho foram Aeroporto, Agulha, Fátima, Itaiteua, Ponta Grossa, São Francisco, Almir Gabriel e Nova Marituba. O CVLI reúne os casos de homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. O relatório, feito periodicamente, visa monitorar os registros para traçar estratégias com ações preventivas e ostensivas de órgãos de segurança pública.

O titular da Segup, Ualame Machado, afirma que a redução se deu graças ao planejamento e às estratégias de proteção e ostensividade, além do investimento em equipamentos e profissionais. "São mais e novas viaturas entregues, sejam carros ou motos, que garantem mais qualidade durante a jornada de trabalho para os profissionais e um serviço mais eficaz para a sociedade”, disse o secretário.

TerPaz

Os bairros beneficiados pelo programa de políticas públicas Território pela Paz (TerPaz), do Governo do Estado, também apresentaram redução de crimes no período de 1º a 19 de agosto dos anos de 2020 e 2021. De acordo com a Segup, o roubo, por exemplo, reduziu 39% no Icuí, em Ananindeua; 29% na Cabanagem, 19% no Guamá, 21% na Terra Firme e 33% no Centro de Marituba, também no período de 1º a 19 de agosto dos anos de 2020 e 2021.