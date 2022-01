Ocupantes de carro preto matam a tiros homem na Marambaia

Diego Claiton Brito Pinheiro, de 21 anos, foi assassinado, com seis tiros, nesta sexta-feira (14), no bairro da Marambaia, em Belém. O crime ocorreu na passagem Eduardo Angelim, cujo acesso é pela rua da Marinha. Ele morreu no local.

Os autores dos disparos estavam em um veículo de cor preta. Policiais militares estão no local. A Polícia Científica, que fará o levantamento de local de crime, também está na cena do homicídio, que ocorreu por volta das 12h30. A vítima usava tornozeleira eletrônica e era conhecida como "Pexerinho". Diego foi baleado em frente à casa dele. São desconhecidas a autoria e motivação do assassinato.

Trabalhador foi ferido por engano

Tiro atingiu o cmainhão que estava estacionado (Claudio Pinheiro / O Liberal)

Um dos disparos atingiu o parabrisa do caminhão de uma empresa que presta serviço pra Equatorial e pegou, de raspão, no ombro de um trabalhador dessa mesma empresa. Ele foi levado para o hospital, atendido e liberado. O trabalhador passa bem.