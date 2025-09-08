Capa Jornal Amazônia
Óbidos: agentes da Base Candiru resgatam 20 pássaros escondidos em embarcação

As aves estavam acondicionadas em gaiolas e seriam levadas para a cidade de Santarém

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra os agentes com os pássaros resgatados. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

Agentes da Base Candiru resgataram 20 pássaros silvestres da espécie “Canário da Terra” na tarde de domingo (7/9), que estavam em uma embarcação com destino à cidade de Santarém. As equipes também apreenderam 103 munições de cal. 22. A ação faz parte das fiscalizações rotineiras, realizadas pelas equipes de agentes integrados na região de Óbidos, no estreito do rio Amazonas. 

A ação foi fruto de um trabalho conjunto entre os agentes do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (Gflu) e uma equipe da Polícia Militar, que realizavam fiscalização de rotina na malha fluvial de Óbidos e abordaram uma embarcação, denominada N/M Anna Karoline VII, que vinha da cidade de Manaus com destino a Santarém, no Pará.

Durante abordagem a um passageiro, foi identificado que ele transportava 20 pássaros silvestres da espécie “Canário da Terra”, bem como 103 munições de cal. 22, e ainda, acessórios e instrumentos de manutenção das aves. Os pássaros foram encaminhados à Secretaria de Meio Ambiente Municipal para as devidas providências. Já o homem foi levado à delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. 

“As ações feitas pelos agentes na Base Candiru, instalada em Óbidos, têm apresentado uma produtividade contínua, tanto no que se refere à apreensão de entorpecentes, assim como na captura de foragidos e nas ações ligadas aos crimes ambientais, como nesse caso, onde as aves encontradas estavam sendo transportadas de forma ilegal para Santarém. Mais uma vez, ressaltamos que a estratégia desencadeada pelas Bases Integradas Flutuantes, a exemplo também da Base Antônio Lemos, no Marajó, é de justamente inibir o crime e intensificar a fiscalização nos rios, pois com essas ações diárias conseguimos identificar suspeitos de crimes, capturar aqueles que estão sendo procurados pela justiça, assim como combater os criminosos ambientais, que se utilizam das vias fluviais como rota de fuga e transporte de cargas ilícitas”, ressaltou o titular da Segup, Ualame Machado. 

Outra ocorrência

A mesma operação também abordou a embarcação “São Bartolomeu IV”, vinda de Manaus com destino também a Santarém. Durante a fiscalização, foi identificado um homem foragido da Justiça, que era alvo de um mandado de prisão em aberto. Ele foi levado à unidade de Polícia Civil da Base Candiru para os procedimentos cabíveis e encaminhado à Justiça.

 

