Número de procedimentos instaurados por tráfico de drogas no Pará cresceu quase 16% em 2021, diz PC

O número de procedimentos instaurados pelo crime de tráfico de drogas no Pará cresceu quase 16% nos seis primeiros meses de 2021 em comparação ao mesmo período de 2020. Neste ano, foram registrados 2.302 procedimentos, enquanto no ano passado foram 1.985. Cerca de nove toneladas de drogas, entre crack, maconha e cocaína, foram retiradas das ruas. Os dados foram divulgados na manhã deste domingo (22) pela Polícia Civil do Pará (PCPA).

"Isso não significa apenas números de prisões, a consequência é muito maior, pois com menos traficantes nas ruas, menor o consumo, os roubos e furtos ao cidadão de bem. Além da redução na taxa de homicídio, que tende a cair com a redução da criminalidade nas áreas mais isoladas", explicou o Delegado-Geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende.

No último dia 12 de agosto, a "Operação Drugs” cumpriu 11 mandados de busca e apreensão, e prendeu três pessoas por tráfico de drogas e associação para o tráfico, no bairro do Icuí, em Ananindeua. Entre os objetivos da ação coordenada pela PC, com apoio de outros órgãos que compõem o sistema de segurança pública, esteve a pacificação das áreas consideradas de alta periculosidade.

Na última sexta-feira (20), cerca de 900 quilos de entorpecentes foram incinerados em um forno na cidade de Marituba. A apreensão aconteceu no último dia 15 de julho, em uma embarcação que estava ancorada na Vila Maiauatá, em Igarapé-Miri. No local, dois homens, tripulantes da embarcação, foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Aproximadamente R$ 20 milhões foram retirados de circulação e um grupo criminoso foi desarticulado.

O procedimento de incineração está previsto na Lei Antidrogas. O Promotor de Justiça e membro auxiliar do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), Tiago Ribeiro Sanandres, acompanhou todo o procedimento de perto. “O Ministério Público possui em uma de suas funções esse acompanhamento da incineração das drogas, e hoje estamos acompanhando exatamente esse processo, que visa conferir uma lisura para o procedimento, prestigiando também o trabalho da Polícia Civil", concluiu.