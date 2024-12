Novo incêndio destrói casa que já havia sido atingida por fogo na quinta-feira, na Pedreira

Um novo incêndio ocorreu, na madrugada desta sexta-feira (6/12), na passagem Maria dos Anjos, e destruiu uma casa que já havia sido atingida pelo fogo durante a manhã de quinta-feira (5/12), no bairro da Pedreira. No local, horas antes, oito casas foram consumidas pelas chamas. Moradores relataram que o incêndio teria retornado devido um foco de fogo ativo em um dos imóveis. O restante da estrutura da casa, que ainda não havia sido queimado, foi completamente consumido.

VEJA MAIS

Vítima que teve a casa destruída pelas chamas. (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

Conforme Maurício Martins, catador de latinha e proprietário do imóvel atingido pelo segundo incêndio, alguns eletrodomésticos que haviam sido salvos acabaram sendo destruídos pelas novas chamas.

“Ainda tinha sobrado uma parte da casa. Sobrou um quarto e dentro deles estavam o restante das coisas, como geladeira e fogão. Perdemos tudo, queimou muito rápido. Esse fogo levantou por volta das 3h da madrugada. As chamas voltaram e a gente ainda ligou pros Bombeiros, mas quando eles chegaram, já tava tudo destruído. Eles tinham dito, mais cedo, que o fogo estava controlado, mas mesmo assim ainda ficaram uns focos”, disse o morador.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que retornou ao local no início da manhã de desta sexta-feira (06), para combater novos focos de incêndio. "As chamas já foram controladas", comunicaram.