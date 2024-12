Incêndio atinge oito casas no bairro da Pedreira, em Belém

Ao menos oito casas foram atingidas por um incêndio no bairro da Pedreira, na manhã desta quinta-feira (5/12), em Belém. As chamas foram registradas na passagem Maria dos Anjos, entre a travessa Alferes Costa e a Avenida Doutor Freitas. Conforme o Corpo de Bombeiros do Pará, que está no local, a suspeita é que um curto-circuito teria dado início às chamas. Por volta de 9h50, o incêndio foi controlado. Não há vítimas.

O fogo teria iniciado por volta de 9h. Conforme o Tenente Dias, do Corpo de Bombeiros, quatro casas, que eram de madeira, tiveram perda total.

“O foco do incêndio ocorreu em uma casa de madeira, que ficava aos fundos de uma casa de alvenaria. No terreno ao lado, onde estavam três imóveis de madeira, todas foram destruídas pelo fogo. E uma casa ao lado dessas, que era de madeira e alvenaria, onde haviam vários pneus, também foi atingida. Nesse local nós conseguimos conter o fogo. Outras casas também foram atingidas parcialmente”, explica o bombeiro.

De acordo com o Bombeiro, as reais causas para o incêndio serão confirmadas após a perícia no local. Os moradores das casas atingidas estavam assustados, mas não ficaram feridos.

