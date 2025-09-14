Capa Jornal Amazônia
Nove pessoas são presas e drogas são apreendidas durante operação em Belém

Operação 'Impulsus' registra mais de 500 abordagens e prisões desde a última sexta-feira (12)

O Liberal
fonte

Deflagrada pela Segup e demais órgãos de Segurança estaduais e municipais, a Operação executou ações preventivas e ostensivas no final de semana (Foto: Jeniffer Terra | Ascom PC)

Nove pessoas foram presas durante a "Operação Impulsus", realizada em Belém pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) em parceria com outros órgãos de segurança. As ações ostensivas e preventivas, que duraram dois dias, foram finalizadas na manhã deste domingo (14). Durante a operação, deflagrada na última sexta-feira (12), os agentes realizaram 596 abordagens e fiscalizaram 78 estabelecimentos comerciais.

Destes pontos comerciais, 13 foram fechados e 12 notificados. Os agentes abordaram transeuntes e condutores de motos, carros e bicicletas. Houve apreensão de 1,8 quilos de drogas, 10 celulares, 14 armas brancas e duas armas de fogo. Os agentes também recuperaram cinco veículos.

Integração

Mais de 360 agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública integraram a operação, que atuaram em ações planejadas de forma simultâneas e integradas nos principais bairros de Belém.  Participaram da ação agentes das polícias Civil, Militar e Científica, do Corpo de Bombeiro Militar, Departamento de Trânsito do Estado (Detran), Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade e Guarda Municipal de Belém.

Segurança

A operação é destinada a inibir a criminalidade com atividades preventivas e de orientação à população, para garantir maior tranquilidade e segurança, como destaca o informou  o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado. “Iniciamos essa operação com o objetivo de reforçar as ações de segurança, com foco em aumentar o volume e a presença de policiais nas ruas para mantermos a segurança de todos os belenenses, especialmente no final de semana, onde é natural que todos procurem entretenimento”, afirma. 

“Assim, podermos garantir um lazer tranquilo, com maior fiscalização também nos estabelecimentos comerciais, mostrando que estamos presentes, para que todos tenham a percepção de segurança maior, e manter a ordem social na cidade”, completa o titular da Segup.

Palavras-chave

belém

polícia

operação impulsus
Polícia
.
