Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Nomes de servidores do Pará são usados em golpes no WhatsApp; veja como evitar a fraude

Os golpistas estariam solicitando informações pessoais e dinheiro às vítimas

O Liberal

O nome de servidores da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará (Sefa) estaria sendo usado para aplicar golpes por aplicativos de mensagens. O órgão emitiu um alerta para a população sobre a fraude e ressaltou que não solicita informações pessoais ou dinheiro a nenhuma pessoa.

As tentativas de golpe envolvem o uso indevido do nome e da identidade de servidores públicos fazendários. De acordo com a Secretaria, criminosos têm utilizado aplicativos de mensagens, como WhatsApp e Telegram, para entrar em contato com cidadãos, se passando por funcionários do órgão com o objetivo de solicitar informações ou valores.

“Sefa esclarece que não realiza qualquer tipo de solicitação por meio de mensagens instantâneas e reforça que toda a comunicação institucional ocorre exclusivamente por canais oficiais, disponíveis no portal do órgão, ou por protocolos formais”, comunicou.

Orientações à população

A orientação é para que a população ignore qualquer contato suspeito, não forneça dados pessoais e registre imediatamente boletim de ocorrência junto à autoridade policial competente. A ação contribui para a investigação e a prevenção de novas tentativas de fraude.

A Sefa segue à disposição para confirmar a autenticidade de comunicações e esclarecer dúvidas por meio dos seus canais oficiais de atendimento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

golpe virtual

golpe por whatsapp
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

ALERTA!

Nomes de servidores do Pará são usados em golpes no WhatsApp; veja como evitar a fraude

Os golpistas estariam solicitando informações pessoais e dinheiro às vítimas

22.01.26 17h36

MORTE

Corpo encontrado em córrego pode ser de jovem desaparecida em São Domingos do Araguaia

Polícia Civil informou que perícias foram solicitadas para auxiliar na identificação da vítima

22.01.26 16h01

POLÍCIA

Marabá: acusado de tentativa de feminicídio enfrenta Tribunal do Júri

Jhonatan Alves Barros foi preso por ameaçar a ex-companheira com uma faca em uma loja Havan no município

22.01.26 14h29

POLÍCIA

VÍDEO: Funcionários de estabelecimento comercial são feitos reféns em Ananindeua

Crime tem ao menos três envolvidos, segundo relatos iniciais. Um dos suspeitos se entregou no início da tarde

22.01.26 13h48

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

VÍDEO: Funcionários de estabelecimento comercial são feitos reféns em Ananindeua

Crime tem ao menos três envolvidos, segundo relatos iniciais. Um dos suspeitos se entregou no início da tarde

22.01.26 13h48

VIOLÊNCIA

Homem é morto pelo filho ao defender nora de tentativa de feminicídio em Eldorado do Carajás

Suspeito foi preso pela Polícia Civil e está à disposição da Justiça

22.01.26 11h18

FEMINICÍDIO

Mulher é morta pelo marido com tiros de espingarda em Trairão

O crime ocorreu na tarde de terça-feira (20)

21.01.26 11h19

POLÍCIA

Marabá: acusado de tentativa de feminicídio enfrenta Tribunal do Júri

Jhonatan Alves Barros foi preso por ameaçar a ex-companheira com uma faca em uma loja Havan no município

22.01.26 14h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda