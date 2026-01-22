Nomes de servidores do Pará são usados em golpes no WhatsApp; veja como evitar a fraude

O nome de servidores da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará (Sefa) estaria sendo usado para aplicar golpes por aplicativos de mensagens. O órgão emitiu um alerta para a população sobre a fraude e ressaltou que não solicita informações pessoais ou dinheiro a nenhuma pessoa.

As tentativas de golpe envolvem o uso indevido do nome e da identidade de servidores públicos fazendários. De acordo com a Secretaria, criminosos têm utilizado aplicativos de mensagens, como WhatsApp e Telegram, para entrar em contato com cidadãos, se passando por funcionários do órgão com o objetivo de solicitar informações ou valores.

“Sefa esclarece que não realiza qualquer tipo de solicitação por meio de mensagens instantâneas e reforça que toda a comunicação institucional ocorre exclusivamente por canais oficiais, disponíveis no portal do órgão, ou por protocolos formais”, comunicou.

Orientações à população

A orientação é para que a população ignore qualquer contato suspeito, não forneça dados pessoais e registre imediatamente boletim de ocorrência junto à autoridade policial competente. A ação contribui para a investigação e a prevenção de novas tentativas de fraude.

A Sefa segue à disposição para confirmar a autenticidade de comunicações e esclarecer dúvidas por meio dos seus canais oficiais de atendimento.