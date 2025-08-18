Capa Jornal Amazônia
'Nogo' é morto ao ser esfaqueado em via pública de Barcarena

O crime ocorreu no bairro São Francisco, quando a vítima teria sido atacada por dois homens

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa. (Foto: Arquivo O Liberal)

Um homem identificado como Antônio Jorge Nascimento Junior, mais conhecido como ‘Nogo’, morreu ao ser esfaqueado em Barcarena Sede, no nordeste do Pará. O crime foi registrado na noite de sábado (16), quando a vítima estava na rua Frederico Vasconcelos, bairro São Francisco, em uma área conhecida como ‘Morrinho’. Não há detalhes sobre a identidade dos assassinos e nem sobre a motivação para o crime. Um suspeito foi preso. 

Segundo as informações iniciais, Diogo foi atacado por ao menos dois suspeitos em via pública. Após ser esfaqueado, o homem ficou caído na via. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima ensanguentada e desacordada logo após o esfaqueamento. Pessoas que estavam próximas ainda tentaram ajudá-lo, mas Diogo não resistiu.

Uma viatura da Polícia Militar foi acionada ao local para dar início às primeiras diligências na cena do crime. A Polícia Civil abriu um inquérito policial para esclarecer as circunstâncias do homicídio e identificar possíveis envolvidos no ataque.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a PC. Em nota, a instituição confirmou a prisão de um suspeito e disse que apura a morte de "Nogo". "Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações, conduzidas pela Delegacia de Vila dos Cabanos", comunicou a Polícia Civil.

 

