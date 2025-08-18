'Nogo' é morto ao ser esfaqueado em via pública de Barcarena

Um homem identificado como Antônio Jorge Nascimento Junior, mais conhecido como ‘Nogo’, morreu ao ser esfaqueado em Barcarena Sede, no nordeste do Pará. O crime foi registrado na noite de sábado (16), quando a vítima estava na rua Frederico Vasconcelos, bairro São Francisco, em uma área conhecida como ‘Morrinho’. Não há detalhes sobre a identidade dos assassinos e nem sobre a motivação para o crime. Um suspeito foi preso.

Segundo as informações iniciais, Diogo foi atacado por ao menos dois suspeitos em via pública. Após ser esfaqueado, o homem ficou caído na via. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima ensanguentada e desacordada logo após o esfaqueamento. Pessoas que estavam próximas ainda tentaram ajudá-lo, mas Diogo não resistiu.

Uma viatura da Polícia Militar foi acionada ao local para dar início às primeiras diligências na cena do crime. A Polícia Civil abriu um inquérito policial para esclarecer as circunstâncias do homicídio e identificar possíveis envolvidos no ataque.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a PC. Em nota, a instituição confirmou a prisão de um suspeito e disse que apura a morte de "Nogo". "Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações, conduzidas pela Delegacia de Vila dos Cabanos", comunicou a Polícia Civil.