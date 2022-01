Caminhonete atropela e arrasta motociclista por 30 metros, em Xinguara

O servidor público Ronivaldo Oliveira dos Santos, o Roni, de 43 anos, morreu ao ser atropelado por uma caminhonete, na rotatória entre a Avenida Xingu e a BR-155, em Xinguara, região sul do Pará. O acidente de trânsito ocorreu na noite da última quinta-feira (13), segundo testemunhas a vítima conduzia a motocicleta, que entrou na contramão, se chocou com o carro e foi violentamente arrastada pela caminhonete por cerca de 30 metros. Com informações do site Correio de Carajás.

Ainda conforme as informações das pessoas que presenciaram o acidente, o motorista da caminhonete, modelo S-10, cor branca, fugiu do local do acidente em alta velocidade sem prestar socorro ao servidor público. Depois disso, a caminhonete foi encontrada abandonada. Roni, que ficou gravemente ferido, foi socorrido pela ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e conduzido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), de Xinguara. Ele faleceu na madrugada de sexta-feira (14), internado na unidade de saúde.

Roni era motorista do quadro de servidores efetivos da Prefeitura de Xinguara e filho do ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xinguara (STRX), Antônio José dos Santos, o “Antônio Barbudo”, falecido em dezembro do ano passado, vítima de um câncer. O corpo da vítima foi velado no prédio de uma igreja da cidade. Em nota, a Prefeitura de Xinguara lamentou o ocorrido e se solidarizou com familiares e amigos do servidor.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, que investiga a identidade e o paradeiro do condutor da caminhonete, o qual deverá prestar depoimento, podendo inclusive ser responsabilizado criminalmente. Um inquérito policial deverá ser instaurado para esclarecer as circunstâncias em torno do ocorrido e a responsabilidade das partes envolvidas.