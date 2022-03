No Pará, comandante da PM que fez rifa de pistola é exonerado da função

​Será transferido para Belém o comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar de Breves, no Marajó, tenente-coronel Marco Antônio Nogueira Barbosa, que foi exonerado da função, nesta sexta-feira (4), após a realização da rifa de uma pistola, cujo dinheiro das vendas seria usado para a construção do espaço da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) e do GTO (Grupamento Tático Operacional). O novo cargo do PM ainda está sendo definido.

A informação foi confirmada pela PMPA, que, através de um comunicado, disse que “não autoriza atos de arrecadação pecuniária com esse tipo de finalidade e que a rifa foi cancelada”. Ainda de acordo com a corporação, a Corregedoria Geral da PM instaurou um inquérito policial militar para seguir as apurações do caso.

A rifa da pistola .40 ganhou repercussão nas redes sociais, na noite desta quinta-feira (3). O bilhete custava R$ 10, e o sorteio estava marcado para ocorrer no próximo dia 30 deste mês.

“Venha você também e participe diretamente dessa arrecadação que irá trazer melhorias para o ambiente de trabalho desses nobres policiais militares”, dizia o anúncio. A publicação acrescentava que, caso o ganhador não tivesse porte legal de arma de fogo, levaria o valor do armamento, avaliado em R$ 5 mil.