Aprenda a ganhar dinheiro fazendo rifa pela Loteria Federal

Se tem uma coisa que sempre cai bem e todo brasieiro gosta é conseguir uma renda extra para pagar os boletos. Os meios de conseguir esse dinheiro são vários, alguns gostam de investir na bolsa, outros usam aplicativos como Kwai ou até mesmo optam por vender brigadeiro na faculdade, mas, um meio que é sempre um "salva vida" para quem precisa pagar aquela conta atrasada são as rifas que "correm" pela Loteria Federal. Pensando nisso, o Oliberal.com explicou como ganhar dinheiro fazendo rifa, aprenda.

Quando a Loteria Federal realiza o sorteio?

A Loteria Federal realiza seus sorteios todas as quarta-feiras e aos sábados, com cinco prêmios cada. Porém, o dia mais usado para as rifas é no sábado, o vencedor é sorteado através do primeiro prêmio.

Como é feito o sorteio da rifa pela Loteria Federal?

É comum que o premiado seja aquele que esteja com o número igual à dezena, centena ou milhar final. Sendo assim, na teoria, as rifas podem ser feitas com:

100 unidades - numeradas de 00 a 99 1 mil unidades - numeradas de 000 a 999 10 mil unidades - numeradas de 0000 a 9999

O que posso dar de prêmio no sorteio da rifa?

A premiação depende de cada um. Existem rifas de perfumes, eletrodomésticos, dinheiro, cesta básica, entre outros. No entanto, vale ressaltar que o valor do bilhete depende do que será sorteado, pois muitos clientes desistem de comprar a rifa quando o valor não vale a pena pela premiação.

Como ganhar R$ 1000 em uma rifa correndo pela Loteria Federal?

Se você tem muitos amigos ou conhecidos e acredita que consegue vender 100 bilhetes de rifa no valor de R$ 10, basta estipular o prêmio e repassar os bilhetes. A arrecadação fica mais fácil de ser realizada se for dividida entre um grupo de amigos de confiança, onde cada um fica responsável pela venda de um número de rifas específicas, como é o caso das caixinhas ou rifas de formatura.

Como são feitas as rifas para as caixinhas do trabalho?

É comum que muitos ambientes de trabalho como salões de beleza, lojas de roupas ou mercadinhos usem as rifas para conseguirem dinheiro extra para as caixinhas. Conforme a recepcionista de um salão de beleza localizado no bairro da Pedreira, em Belém, ela e as demais funcionárias possuem um esquema específico para garantir a renda. Das 16 trabalhadoras, 14 ficam responsáveis por vender seis cartões e duas precisam vender oito, todas no valor de R$ 10. Ao final, quando repassado todos os 100 cartões, elas conseguem juntar R$ 1.000 para a caixinha do trabalho. O prêmio sorteado geralmente é dinheiro, que não é retirado do valor arrecadado na rifa, cada uma precisa dar R$ 20 para conseguirem fazer um sorteio de R$ 300. (Os 20 restantes fica de crédito)

Quais informações precisam ter nos bilhetes das rifas?

Valor da Rifa Quando será a data do sorteio Explicar como funciona o sorteio que corre pela Loteria Federal Contato

Como posso fazer cartões de bilhete para a minha rifa?

Alguns sites como o Canva disponibilizam modelos para aqueles que querem deixar sua rifa mais atrativa aos compradores. Para fazer, basta seguir o passo a passo:

Crie sua conta gratuita no Canva; Na barra de buscas, selecione o formato Bilhete de rifa; Dentro do editor, escolha seu modelo e altere os campos, cores e elementos como preferir; Faça quantas cópias de cartelas precisar, lembrando sempre de alterar o número de registro de cada bilhete da rifa; Imprima ou envie sua arte sem precisar sair da plataforma nos botões Baixar e Compartilhar.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)