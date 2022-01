Rifa ilegal de carro oferece 'dia com atriz pornô' como prêmio extra; entenda

Uma rifa de carros ilegal, feita na web, adicionou um prêmio extra que chamou atenção de diversas pessoas: um dia com uma famosa atriz pornô brasileira. O anúncio seria para o sorteio de um Mercedes-Benz C 200 seminovo, no entanto, a premiação extra tem chamado mais atenção e cerca de 34 números já haviam sido vendidos. As informações são do UOL.

Além de não informar de maneira clara sobre o veículo sorteado, a empresa teria contratado Elisa Sanches, veterana da indústria pornográfica brasileira, para tornar a rifa mais “atrativa”. O site que estaria promovendo o sorteio oferece, ao todo, 9.999 cotas, cada uma ao preço de R$ 30. Se a venda de todos ocorrer, a rifa ilegal irá arrecadar R$ 299.970.

Veja as imagens da organização da rifa:

Mesmo sendo uma prática rentável aos realizadores, essas rifas não têm registro nos órgãos competentes. Neste caso em específico, o anúncio não informa o ano ou modelo do sedã de luxo. Porém, trata-se de um carro 2015 a 2017, com preço médio variando de R$ 130 mil a R$ 164 mil.