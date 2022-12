No Guamá, mototaxista é baleado de raspão na cabeça

​​O mototaxista Abrahan Tavares de Oliveira foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde deste domingo (11), no bairro do Guamá, em Belém. Ele foi socorrido em estado grave para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua. Os suspeitos, dois homens que estavam em uma moto, conseguiram fugir e ainda não foram localizados. A motivação do crime é desconhecida e está sendo investigada pela Polícia Civil.



​​As equipes do 20º Batalhão de Polícia Militar foram acionadas, via Centro Integrado de Operações (Ciop), para atender a uma ocorrência de possível baleamento na travessa Barão de Igarapé Miri. Chegando ao local, os militares constataram a veracidade da informação. O mototaxista se encontrava no chão, onde uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou os primeiros socorros na vítima. Em seguida, Abrahan​​ foi encaminhado para o Hospital Metropolitano. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.



No local do crime, moradores contaram aos policiais que dois homens em uma moto efetuaram, pelo menos, três disparos na direção do mototaxista. Segundo a polícia, a vítima foi alvejada com um tiro no peito e outro de raspão na cabeça. Os criminosos fugiram do local, sem deixar pistas. A arma usada por eles teria sido um revólver calibre 38. Moradores não souberam detalhar à polícia as características da moto em que eles estavam.



O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Pará. Informações que ajudem a elucidar o ocorrido podem ser repassadas ao 181 (Disque-Denúncia).