No Dia de Finados, homem é encontrado morto às margens de canal em Castanhal

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na manhã deste sábado (2), Dia de Finados, às margens do canal do Ianetama, localizado na travessa Augusto Montenegro, em Castanhal, município do nordeste paraense. Segundo as primeiras informações, por volta das 8h os moradores da área avistaram o corpo boiando. Equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência e levantar as primeiras informações do caso.

Militares do 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM) chegaram ao local após o acionamento por moradores da área. Segundo a polícia, por estar sem qualquer documento, não foi possível identificar a vítima. Moradores da área também não o conheciam e não souberam informar se ele era morador das proximidades. A causa da morte também é desconhecida até o momento.

De acordo com os militares que atenderam a ocorrência, nas proximidades onde o homem foi encontrado, há uma praça onde se concentra diversas pessoas em situação de rua. E, supostamente, ele fosse parte do grupo. Mas essa versão ainda não foi confirmada. Além disso, a suspeita é de que o corpo já estivesse desde a madrugada boiando no canal.

Ainda conforme a PM, no local, ninguém soube informar sobre as possíveis motivações da morte do homem. Nenhum familiar ou conhecido compareceu ao local. Câmeras de segurança instaladas nas proximidades de onde o corpo foi encontrado poderão ajudar a solucionar o caso. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil

No local do crime, a polícia também constatou que o cadáver apresentava marcas de violência no pescoço, nas costas e no braço. A Polícia Científica do Pará realizou a análise do cadáver e fez a remoção para o Instituto Médico Legal (IML). Perícias deverão esclarecer as motivações da morte do homem.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.