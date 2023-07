Naufrágio Combu: familiares de desaparecidos acompanham as buscas

Familiares de desaparecidos no naufrágio que aconteceu na noite de domingo, 9, no rio Guamá, em Belém, acompanham as buscas que foram retomadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) na manhã desta segunda-feira, 10. Eles informam que os desaparecidos são Natalino Pantoja, 77, dono da rabeta que naufragou; Sarah Oliveira, 29, e Paulo Bittencourt, 31, tio do bebê de seis meses que morreu no acidente.

A família dos desaparecidos acompanha o trabalho das autoridades diretamente de um porto, localizado no bairro do Jurunas, em Belém. As informações são de Silbeni Bettencourt, tia de Paulo Bittencourt, um dos desaparecidos.

Silbeni Bettencourt, tia de Paulo Bittencourt, um dos desaparecidos. (Ivan Duarte / O LIBERAL)

Até o momento, a Marinha do Brasil confirmou que, ao total, a rabeta trafegava com nove pessoas da mesma família. Cinco se salvaram e um bebê de seis meses morreu após ser socorrido até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no Jurunas. Os parentes que acompanham as buscas no porto nesta segunda não são os sobreviventes, porém, segundo a família, eles estiveram mais cedo no local.

"Uma equipe de busca e salvamento da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) está no local para averiguar o ocorrido", diz a Marinha.