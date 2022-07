'Não conheço o suspeito', declara mulher que foi estuprada e agredida em Novo Progresso

Vítima de crime sexual que chocou a cidade de Novo Progresso, no sudoeste paraense, Jhuliana Ketelly Mucha usou as redes sociais, nesta quarta-feira (6), para agradecer o apoio que tem recebido dos moradores da cidade. "Eu queria agradecer a todos pelo apoio, a todo mundo que está vindo fazer uma visita para mim, por mais que seja rápido. Gente, não tenho nem como agradecer vocês. A caminhada, eu sei que não é só por mim, mas por todas as mulheres. Gente, vocês não têm noção de como eu estou feliz com isso, o apoio, as mensagens, tem chegado cada mensagem de carinho. Muito obrigada por isso", destacou, emocionada.

"Eu queria deixar bem claro que não conheço o suspeito; eu não tenho nenhum vínculo com aquele homem, eu não sei de onde ele surgiu", afirma. A jovem pediu para não ser julgada, e ratificou a gratidão pelo suporte que vem recebendo de amigos e até de desconhecidos. Jhuliana afirmou ainda que, assim que estiver melhor de saúde, poderá detalhar um pouco mais sobre o que lembra do dia, como frisou. "Muito, muito obrigado por tudo; eu só tenho a agradecer a vocês", concluiu.

O acusado, identificado como Claudionor SanDesk, de 44 anos, foi preso no dia seguinte, na tarde do último domingo (3). Ele foi localizado depois que as polícias analisaram imagens das câmeras de segurança das proximidades de onde o fato ocorreu.

Crime

O crime aconteceu na madrugada de sábado (2), na cidade de Novo Progresso, quando a jovem saiu de uma pizzaria onde trabalha, por volta de 1 hora. A mulher foi, então, derrubada da motocicleta em que estava, espancada e estuprada. Tão logo tomou conhecimento do fato, a Polícia Civil iniciou a investigação a fim de chegar até o autor da violência sexual contra a mulher.

As informações obtidas pela Polícia são de que o suspeito estaria em um carro cinza. Ele, segundo relato de testemunhas, derrubou a jovem da moto e, então, desceu do veículo para cometer a violência sexual. Depois, fugiu do local.

Moradores encontraram a jovem em seguida e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A vítima foi transportada para receber atendimento em um hospital de Novo Progresso. Ela estava em estado grave e teve a roupa e partes do couro cabeludo arrancadas.

Imagens nas redes sociais mostraram a vítima jogada ao chão, enquanto aguardava pela chegada dos paramédicos do SAMU. Amigas e amigos da jovem se manifestaram demonstrando solidariedade para com ela. Desde o fato, essas pessoas mantêm contato com a jovem incentivando-a diante do ocorrido.

Suspeito

Ainda no domingo (3), a Polícia conseguiu prender um homem apontado como o principal suspeito do crime contra a jovem em Novo Progresso. Ele foi identificado como Claudionor SanDesk, de 44 anos de idade.

O acusado foi identificado a partir da análise de imagens de câmeras de segurança nas proximidades do local do crime. A Polícia Civil investiga os crimes de estupro e lesão corporal e levanta informações para saber se outras pessoas também estão envolvidas no caso.

O suspeito prestou depoimento na Polícia. Moradores chegaram a se deslocar até a delegacia, tão logo souberam da prisão do acusado, possivelmente para linchá-lo. Imagens nas redes soc​​iais mostram as pessoas tentando arrancar o portão e derrubando o muro da delegacia. Policiais militares conseguiram conter a situação.

Prisão

A partir das imagens, segundo a Polícia, foi possível ver o momento da suposta fuga do homem. O suspeito teria passado em um carro, modelo Renautl Kwid cinza em frente

a um comércio na esquina da rua Santiago com a Cristalina.​​

Esse veículo estaria com o pneu direito dianteiro furado e a capota quebrada, o que coincide como o mesmo lado em que a vítima alega ter sido batida. Policiais fizeram diligências em vários bairros e chegaram à casa do acusado. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito teria escondido o carro nos fundos do imóvel. Porém, ainda durante a abordagem, a Polícia constatou que já havia sido feita a troca do pneu do veículo, mas a capota quebrada foi encontrada dentro do carro. Com a materialidade necessária, foi feita, então, a prisão de Claudionor e também apreendido o veículo.