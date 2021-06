Namorado é suspeito de matar companheiro a facadas na Ilha do Mosqueiro, em Belém

O namorado de João Monteiro Aneth Santos, de 61 anos, é o principal suspeito do assassinato do comerciante, que foi encontrado morto por populares na manhã desta quarta-feira (16), na casa onde morava na Ilha do Mosqueiro, em Belém. O cadáver foi encontrado com diversos sinais de violência por uso de arma branca e com um travesseiro no rosto, o que indica que a vítima também possa ter sido asfixiada. O crime ocorreu na rua Juvêncio Silva, na Vila, área central do distrito.

Segundo informações da Polícia Militar, populares acionaram a guarnição por volta das 10h30, entretanto, a morte possivelmente ocorreu durante a madrugada. À PM, pessoas próximas de João relataram que o namorado da vítima, que não havia sido identificado pelas autoridades policiais até a publicação desta matéria, foi a última pessoa com quem ele foi visto. O rapaz não foi avistado por ninguém após o homicídio e nem apareceu ao local onde tudo ocorreu. Ele era a única pessoa mais próxima de João, que não tinha família, ainda conforme informou a PM.

Na cena do crime, no quarto onde o comerciante dormia, uma cena de horror e uma verdadeira carnificina ocorreu no compartimento, que ficou cheio de sangue, indicando que a vítima também lutou pela vida. Uma faca foi encontrada pelos agentes ao lado do cadáver.

João Santos participava de projetos sociais e era conhecido da localidade. A vítima foi descrita por uma pessoa próxima, que preferiu não se identificar, como alguém tranquilo e prestativo, que gostava de ajudar as pessoas.

A cena do crime foi isolada pela Polícia Militar até a chegada de uma guarnição da Polícia Civil, que deverá investigar o caso. Uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves foi acionada (CPCRC). O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).