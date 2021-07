Namorado de modelo brasileira morta no Chile não foi ao enterro, diz amiga

Marcela Bakit, amiga da modelo brasileira Nayara Vit, 33, que morreu após uma queda do 12ª andar de um edifício residencial em Santiago, no Chile, contou em uma entrevista a um programa da TV chilena que Rodrigo del Valle Mijac, executivo que era namorado de Nayara, não foi o enterro. Mijac estava com a modelo em seu apartamento na noite da morte.

“Sei que temos que ter bastante cuidado de atribuir algo a alguém durante uma investigação, mas achei bastante estranho não comparecer ao funeral de sua companheira. Ele não apareceu, não vi flores. É triste porque ela estava cega por essa pessoa”, disse Marcela ao programa chileno “Contigo En La Mañana”.

A amiga da modelo brasileira contestou a versão de que a modelo teria problemas psicológicos e a hipótese de suicídio. “Foi bastante estranho ouvir que ela estava deprimida, doente, que tinha problemas. Eu não tinha conhecimento disso. Para quem a conhecia e a amava, isso não bate, não combina com ela”. A hipótese de suicídio também é contestada pela família da modelo brasileira.

Caso já é investigado como homicídio



A morte de Nayara Vit, que antes era tratada como suicídio, passou a ser investigada como homicídio, já havia confirmado semanas antes o promotor chileno Omar Mérida. O prédio onde Nayara vivia com seu namorado fica em Las Condes, um bairro nobre da capital chilena. Relatos colhidos pelas investigações apontam que o ex-casal discutiu em um restaurante na noite da morte de Nayara, no último dia 7 de julho.

"As diligências das últimas horas têm permitido avançar satisfatoriamente com a investigação, com vídeos, áudios, depoimentos e evidências materiais que contribuem para esclarecer a dinâmica dos fatos e as inconsistências nos principais depoimentos do fato", diz o promotor Omar Mérida. "Isso permite considerar com mais força a hipótese diferente de suicídio". A investigação está a cargo da Brigada de Homicídios da polícia chilena.

Nayara morava há 16 anos no Chile. Nascida em Campo Grande (MS), chegou a ser estrela de um programa de televisão diário no país.

Guilherme Vit, irmão de Nayara, contou que a família foi avisada da morte apenas pelo ex-marido da modelo, Oscar, pai de Gabriela, 4, única filha da brasileira. Ele, que também mora no Chile, foi até o local na madrugada da queda. A última vez em que Guilherme falou com a irmã foi no aniversário dela, em 3 de julho. Ele diz que ela estava feliz. "Ela estava fazendo planos, que ia voltar para a academia. A pessoa que está tentando se matar não vai fazer planos", diz o irmão da modelo (com informações do jornal Folha de São Paulo).