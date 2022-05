Na volta para casa, passageiro morre baleado em ônibus na BR-316

A Polícia Militar informou que Nayguel Junior Porto Oliveira, de 34 anos, morreu na noite deste último domingo (22), dentro de um micro-ônibus, após ser atingido por um tiro, na volta para casa, em Marituba, na Região Metropolitana de Belém (RMB).

De acordo com as informações levantadas pela polícia, Nayguel estava ao lado da janela do veículo, na altura do shopping center, que funciona no bairro Castanheira, na rodovia BR-316. Homens que ocupavam um carro atiraram quatro vezes na direção do micro-ônibus e uma das balas atingiu a cabeça de Nayguel.

Ele foi socorrido pelo motorista e levado ao hospital, mas morreu na unidade hospitalar. A família da vítima foi chamada para reconhecer o corpo já no Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Penal. As investigações sobre este crime ficaram sob a responsabilidade da Divisão de Homicídios da Polícia Civil. O caso foi registrado na Seccional do bairro da Marambaia.

O assassinato de Nyquel chocou familiares e amigos, a vitima estava animada nos último dias, por ter conseguido um trabalho num restaurante no centro de Belém. Não há informações sobre o que, de fato, ocorreu para a morte do rapaz, se ele era o alvo dos agressores ou não.