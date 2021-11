Na Condor, homem é morto com quatro tiros na avenida Roberto Camelier

Pablo Jean Santos da Silva, de 28 anos, foi morto a tiros na noite da última quinta-feira, 04, no bairro da Condor, em Belém. Dois homens em uma moto seriam os responsáveis pela execução, matando o homem com quatro tiros.

Segundo informou o 20º Batalhão de Polícia Militar (BPM), por volta das 22h, uma viatura foi acionada para averiguar um possível disparo de arma de fogo ocorrido na avenida Roberto Camelier, esquina com a travessa dos Tambés.

Ao chegar no local, os policiais foram informados que a vítima, de nome Pablo, estava recebendo os primeiros atendimentos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jurunas. Chegando ao hospital, os policiais foram informados que o homem já havia chegado morto à unidade.

Pablo Silva foi atingido por quatro tiros, sendo um na cabeça, dois no tórax e um no abdômen. Testemunhas que falaram com a PM informaram que dois homens em uma motocicleta passaram perto da vítima e, quando encostaram, o homem que vinha na garupa desceu e efetuou os tiros. Os suspeitos fugiram do local imediatamente após o crime e ainda não foram localizados.

Por fim, a PM que atua no bairro informou que Pablo já tinha sido preso anteriormente pelo crime de roubo. Todos esses fatos devem ser considerados na investigação da Polícia Civil.