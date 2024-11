Músico é assassinado após suposta briga, em Curionópolis 

O jovem Wilame Sousa, cuja idade não foi divulgada, foi assassinado na madrugada deste domingo (10/11) no bairro Serra Leste, em Curionópolis, no Pará. De acordo com as primeiras informações, o crime teria sido motivado por um desentendimento aparentemente banal, que resultou em disparos contra a vítima. Wilame trabalhava como segurança privada e também era músico no ramo do pagode. A reportagem solicitou informações à Polícia Civil do Pará.

Segundo o portal Pebas News, populares acionaram a Polícia Militar após ouvirem disparos na região. Ao chegarem ao local, os policiais seguiram por uma área de mata até encontrarem o corpo da vítima. Wilame era muito conhecido na comunidade.

As autoridades seguem investigando o caso para identificar os autores e as circunstâncias do crime. A perda precoce do jovem deixou familiares e amigos consternados, gerando grande comoção na cidade.

Em uma página nas redes sociais, vários conhecidos do jovem deixaram mensagens de conforto à família. "Meu Deus! Quanta covardia. Vai em paz, meu amigo", escreveu uma jovem.

"Que triste. Deus conforte todos os amigos e familiares", comentou outra pessoa.