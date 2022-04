Município de Marabá registra dois homicídios em menos de 24 horas

Nas primeiras horas da manhã deste sábado (9), o corpo de um jovem ainda não identificado foi encontrado com as mãos amarradas e vários tiros na região da cabeça, na entrada no bairro Araguaia, conhecido como “Fanta”, no Núcleo Nova Marabá, em Marabá. As informações são do site Debate Carajás.

De acordo com a Polícia Civil, a corda estava cortada, mas o rapaz teria sido executado quando estava amarrado. A suspeita é de que a vítima seria um menor de idade.

Este foi o segundo homicídio registrado nas últimas 24 horas em Marabá. Por volta das 20h da última sexta-feira (8), outro jovem, identificado apenas como Bruno, foi morto a tiros na avenida Antônio Vilhena, bairro Independência, Núcleo Cidade Nova.

Ainda não se sabe quais foram a motivação e autoria dos dois crimes. Também não há informações se os homicídios podem ter relação entre si. Nas duas execuções, a Polícia Militar e uma equipe de peritos Polícia Científica do Pará (PCP) fizeram os levantamentos de local de crime e a remoção dos corpos ao Instituto Médico Legal (IML).