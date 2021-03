Começo da fiscalização do lockdown tem polícia e correria nas ruas

Às 21h desta segunda-feira (15), grande parte da região metropolitana de Belém entrou em lockdown. Desde esse horário, informa a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), as polícias Civil e Militar fiscalizam as ruas e o toque de recolher, que continua de 21h às 5h. O primeiro dia foi marcado por muitos pontos de fiscalização, ruas um pouco mais esvaziadas e correria de pessoas que estavam passeando desnecessariamente. Veja:

Até esta terça, as medidas serão de orientação. A partir desta quarta (17), quem descumprir as medidas preventivas à covid-19 será multado.

O lockdown na RMB foi instituído pela reedição do decreto 800/2020. A medida visa reduzir os casos de covid-19 na região, que enfrenta um avanço da doença e forte pressão sobre as redes pública e particular de saúde. A área passa pelo pior estágio desde o começo da pandemia no Pará, em 18 de março do ano passado.

Pontos de fiscalização foram montados em locais estratégicos. Na esquina das avenidas Almirante Barroso e Tavares Bastos, em Belém, a movimentação foi considerada tranquila. Agentes das polícias Civil e Militar, do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e da Guarda Municipal fizeram várias abordagens. Nas ruas mais internas dos bairros, agentes de segurança fizeram rondas preventivas. Quem foi flagrado transitando sem comprovação, foi apenas advertido. Essa tolerância está acabando.

"Os cidadãos estão mais conscientes da situação que todos nós estamos passando. A movimentação está sendo tranquila, conforme esperávamos, pela experiência na fiscalização de outras operações", informou o agente de segurança Ronilson Amanajás. Entre as medidas obrigatórias estão uso de máscara, restrição na circulação de pessoas e funcionamento apenas dos serviços considerados essenciais, como supermercados e farmácias.

Fiscalização teve vários pontos de checagem e quem era abordado, passava por orientação e questionamento sobre ainda estar na rua (Bruno Cecim / Agência Pará)

Na avenida Júlio César, principal via de acesso ao Aeroporto Internacional de Belém, poucos carros passavam por minuto na barreira de fiscalização. O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Dilson Júnior, acompanhou o trabalho integrado nas ruas. “O objetivo maior de todo esse trabalho é diminuir as aglomerações e salvar vidas, conforme destacou o governador Helder Barbalho. A gente sente, já nesta primeira noite, que a população está mais adepta a essa medida”, disse.

Outra atuação do sistema de segurança foi na fiscalização dos estabelecimentos que podem funcionar, como supermercados e farmácias. Equipes da Polícia Civil estiveram em vários espaços verificando o cumprimento de todos os requisitos previstos, como uso de máscaras, espaçamento entre os frequentadores e lotação máxima de 50%.

Na manhã desta terça-feira (16), feiras também serão fiscalizadas com maior rigor, bem como igrejas, que não podem realizar cerimônias ou cultos, mas estarão com as portas abertas para os serviços sociais.

Quem for flagrado durante o período de lockdown descumprindo quaisquer normas, deverá ser penalizado. A multa diária para Pessoa Jurídica é de R$ 50 mil, a ser duplicada em caso de reincidência. Para Pessoa Física, Microempreendedor Individual (MEI), Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EEP), a multa estabelecida é de R$ 150,00, a ser duplicada em caso de reincidência.

Participam da operação de fiscalização policiais civis e militares, agentes do Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito, Defesa Civil Estadual, Secretaria de Estado de Saúde Pública, agências de trânsito, saúde e segurança dos municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara do Pará.