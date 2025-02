Mulheres suspeitas de falsidade ideológica e uso de documento falso são presas em Cametá

Duas mulheres, que não tiveram a identidade revelada, foram presas preventivamente suspeitas dos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso em Cametá, nordeste do Pará. A ação ocorreu na manhã desta quarta-feira (12/02), durante a terceira fase da operação 'Demeritocracia', deflagrada pela Polícia Civil. Na ocasião, também foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão.

A operação 'Demeritocracia' foi elaborada com o intuito de investigar casos de fraudes, como falsidade ideológica e documentação falsificada usada para participação em concursos públicos em andamento. Conforme a PC, no local alvo dos mandados foram encontrados e apreendidos documentos, aparelhos celulares e outros materiais que serão encaminhados para análise. As duas mulheres foram presas e conduzidas até a Delegacia de Polícia Civil para a execução das medidas necessárias.

Toda a operação aconteceu em conjunto por agentes da Delegacia de Estelionato e Outras Fraudes (DEOF) e da Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE).