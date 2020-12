Mulheres matam seus companheiros e estão foragidas

De acordo a Polícia Militar, uma mulher matou o próprio companheiro com tijoladas que esmagaram a cabeça do homem, em meio à discussão entre o casal por volta das 22h, desta segunda-feira (28), no setor Lago das Rosas, em Tucumã, cidade do sudeste do Pará. Em Parauapebas, também na região sudeste do Estado, a Polícia Civil procura a mulher que assassinou o marido à faca, na madrugada desta terça-feira (29).

Em Tucumã, a polícia apurou que a mulher de 39 anos de idade deu várias tijoladas na cabeça do seu companheiro, Diego Antônio Costa de Jesus, de 29 anos de idade, que teve morte instantânea. Os policiais realizam buscas mas até então não localizaram a acusada.

O delegado Rafahel Machado informou que a políca já tem a identidade da acusada e acredita que ela esteja esperando passar o flagrante, para se apresentar às autoridades policiais.

PARAUAPEBAS

A Polícia Civil, em Parauapebas, procura Carolaine Sampaio Alves, 23 anos, acusada de ter morto o maranhense Joelyton Muniz Mendes, de 28 anos. O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (29), na casa do casal, na rua Faruk Salmen, no bairro Maranhão.

Segundo levantamento dos policiais, por volta das 7h desta terça-feira (29) a acusada ligou para uma tia do homem, avisando que o havia matado. Na residência, foi encontrada a suposta faca usada por Carolaine contra Joelyton.

Irmão mais novo do morto, Jailton Muniz Mendes contou que a mãe dele, Josilene Sena Muniz, que mora em Eldorado do Carajás, o chamou pelo celular, por volta das 8h, perguntando se ele sabia de algo ocorrido na casa de Joelyton - foi a irmã de Josilene, de nome Raquel, quem recebeu o telefonema de Carolaine, dizendo: “Tentei matar o Joelyton e fugi”.

Jailton Mendes contou que foi à casa do irmão, mas ninguém abriu a porta. Ele entrou no imóvel, pulando a janela, e encontrou o irmão morto na sala com golpes de faca pelo corpo. No local também havia latas de cerveja.

Carolaine e Joelyton tem um filho e estavam separados há mais de um ano, mas, segundo Jailton Mendes, há três semanas, Carolaine procurou o ex-companheiro para uma reconciliação.

O irmão da vítima ainda contou que Carolaine teria dito que viajaria para Tailândia, sua cidade de origem, onde venderia uma casa que tem no município, e com o dinheiro, compraria uma nova casa para o casal em Parauapebas.

O irmão do morto, que era pintor e havia saído do emprego recentemente, disse que Carolaine afirmou que viajaria nesta terça-feira, mas não disse em que horário nem para onde, e que retornaria entre cinco e 10 dias.

Na manhã desta terça-feira, Jailton perguntou a um vizinho do casal se ele sabia de alguma coisa ocorrida na residência nesta madrugada, o homem disse que acordou, de madrugada, com o volume do som alto, por volta das 2h, após, voltou a dormir e nada mais sabia.