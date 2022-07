Mulheres brigam e uma morre, após facada no abdômen, em Mosqueiro

De acordo com a Polícia Civil, em Mosqueiro, distrito de Belém, Diana Sarmento Prestes, de 36 anos, sofreu um golpe de faca no abdômen, durante um desentendimento numa festa de aniversário na área do Doroty I, na ilha, no domingo (3). Ela foi socorrida para o Hospital Geral de Mosqueiro e, em seguida, transferida para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, mas morreu em consequência da facada, na segunda-feira (4).

Nesta terça-feira (5), a equipe da Polícia Civil prendeu a principal suspeita do homicídio. A mulher detida é a pessoa que aniversariava no domingo, e alegou que esfaqueou Diana em legítima defesa, após uma discussão com agressão física entre as duas.

"Eu fiz em legítima defesa. Ela tentou me furar eu não a convidei, ela foi com outra pessoa para o meu aniversário. Ela ficou porre e começou a quebrar coisas, jogou um copo de vidro no meu rosto e, claro, que eu vou me defender. Era ela ou eu", afirmou a suspeita da morte de Diana, identificada somente pelo prenome de Karin, de 29 anos, e mãe de três filhos.

Mãe contou à filha quem a esfaqueou

A notícia sobre a facada em Diana Prestes logo circulou por Mosqueiro, e chegou à Delegacia de Polícia. A filha da vítima, que não teve o nome divulgado, relatou inclusive em Boletim de Ocorrência (BO), que a mãe dela, Diana, antes de morrer, acusou quem a teria esfaqueado na festa de aniversário.

O caso ficou sob investigação do delegado Heitor Magno e da equipe da PC, na ilha de Mosqueiro. O investigador da PC, Marcelo Cunha, informou que logo que a notícia do crime chegou à DP se iniciaram as investigações e não foi difícil chegar à autoria, no entanto, ele também afirmou que a vítima tinha um comportamento agressivo.

"No levantamento ficou claro que a vítima sempre estava se metendo em confusão. Os relatos são de que ela não foi convidada, houve um desentendimento, ela foi para casa dela e ao retornar à festa, voltou com a faca e foi com essa faca que a Karin a matou. Agora a Karin vai responder pelo crime que cometeu junto à Justiça", disse Marcelo Cunha.

NOTA DA POLÍCIA

A Polícia Civil informou que o caso segue em investigação pela Seccional Urbana do distrito de Mosqueiro, e que uma mulher foi presa em flagrante pelo crime de homicídio doloso. "Diligências estão sendo feitas a fim de levantar informações sobre a participação de outras pessoas no crime", diz a nota.