Mulher tenta jogar droga pelo muro, mas é presa junto com o marido em Mocajuba

Um casal foi preso pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico na cidade de Moju, no nordeste paraense. Os acusados, que não tiveram a identidade informada, foram detidos no bairro Novo, após um trabalho investigativo e de monitoramento da casa onde os suspeitos viviam. A prisão é resultado de uma ação da Polícia Civil, por meio da Diretoria de Polícia do Interior, da Diretoria de Polícia Especializada (DPE) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE).

Investigações dos agentes constaram que a residência era um dos maiores pontos de distribuição e venda de entorpecentes no município. De posse da informação, os agentes montaram uma diligência nas redondezas do local e observaram o fluxo intenso de pessoas. Em seguida, a equipe entrou no local e abordou os dois "proprietários" do ponto de comércio ilegal, que foram flagrados vendendo o entorpecente.

Durante a ação policial, a mulher tentou se livrar de parte das provas e jogar uma quantidade das drogas pelo muro, para o quintal do vizinho. Os policiais, entretanto, perceberam a atitude e apreenderam o entorpecente. O casal recebeu voz de prisão e foi encaminhado para unidade policial para os procedimentos cabíveis.

Durante a ação, também foram apreendidas 85 petecas de entorpecentes, das quais 28 são de cocaína; 38 de pasta base de cocaína; 19 de maconha; uma balança; três munições calibre 32, além de R$82 em espécie.