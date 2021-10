Mulher se passava por agente de saúde para cometer furtos em residências de Marabá

A falsa agente comunitária de saúde Rosineide Araújo de Sousa, 31, foi presa sob suspeita de praticar furtos em residências no município de Marabá, região sudeste do Pará. A mulher foi presa pela Polícia Militar e apresentada na Delegacia de Polícia Civil no final da noite da última sexta-feira (15). Às autoridades policiais, Rosineide confessou o crime.

Ela foi capturada na rua Geraldo Veloso, no bairro Bela Vista, no momento em que dormia depois de ter, supostamente, furtado um aparelho celular em uma casa no mesmo bairro e trocado o eletrônico por entorpecentes.

Na delegacia, o filho de uma das vítimas da falsa agente comunitária contou que saiu para trabalhar, enquanto seu irmão foi para a faculdade, ficando apenas a mãe dele sozinha em casa. Foi quando ela recebeu a visita da suspeita, dizendo que estava fazendo cadastro para vacinação contra a covid-19. Na residência, Rosineide teria furtado o celular e fugido logo em seguida, mas a vítima acionou a polícia, que seguiu a suspeita até encontrá-la.

Outra vítima também procurou a delegacia para denunciar Rosineide, que teria subtraído dois celulares e nove relógios da residência da denunciante. De forma unânime, todas as vítimas que compareceram à delegacia relataram que a suposta criminosa sempre pede um copo d’água e, nessa hora, pratica o furto.