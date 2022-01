Mulher sai para dormir fora e tem casa invadida, em Tailândia

Uma mulher teve a casa invadida por ladrões na madrugada desta quarta-feira (19), no conjunto Daniel Berg, no município de Tailândia, nordeste paraense. Os criminosos levaram tudo que puderam, inclusive um aparelho antigo de DVD. Com informações do site Portal Tailândia.

A Polícia Militar, através da guarnição do Grupamento Tático Operacional (GTO), foi acionada e conseguiu recuperar parte dos objetos furtados no início da manhã.

Uma adolescente foi apreendida e encaminhada à delegacia da cidade. Os policiais encontraram na casa dela o aparelho de tv, um ventilador, botijão de gás, bolsas, mala, uma caixa de som e o aparelho de DVD furtados da casa da vítima.

Além do envolvimento da adolescente, os policiais descobriram que outras três pessoas participaram do furto na residência, mas não conseguiram prender os suspeitos. No momento da ação criminosa, não havia ninguém no imóvel, pois a proprietária havia saído para dormir na casa da irmã.

Os objetos roubados e a adolescente apreendida foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.