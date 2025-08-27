Mulher sai do Pará e desaparece após viajar para encontrar namorado virtual em Goiás

A Polícia Civil investiga o desaparecimento de Glaucia Regina Corrêa, de 50 anos, que saiu de Santarém, no oeste do Pará, no dia 24 de agosto, e desapareceu em Goiás, para onde viajou a fim de conhecer um homem com quem mantinha um relacionamento virtual.

Segundo a filha da mulher, Caroline Corrêa, Glaucia embarcou em um ônibus na rodoviária de Santarém com destino a Goiânia. A viagem terminou na manhã de terça-feira (26), por volta das 6h, mas desde então ela não deu mais notícias. O celular está desligado e, de acordo com a família, as redes sociais de Glaucia foram “hackeadas”, supostamente pelo homem que ela foi encontrar.

“Ela conheceu esse homem pelas redes sociais, nunca viu ele na vida. Ela saiu fugida de casa, não falou nada. Quando eu acordei, ela não estava mais em casa e nós não sabemos nada”, contou Caroline.

Glaucia é mãe de três filhos e proprietária de uma lanchonete em Santarém. O desaparecimento foi registrado nas polícias civis do Pará e de Goiás. Caroline relatou que o último contato presencial com a mãe foi no sábado (23), quando jantaram juntas. No domingo (24), Glaucia viajou sem avisar nenhum familiar, mas, por mensagens, informou que daria notícias quando chegasse em Goiás, o que não ocorreu.

A família procurou a empresa de transporte responsável pela viagem, que confirmou o desembarque dela em Goiás junto com os demais passageiros. Depois disso, não houve mais informações sobre seu paradei ro.

Relacionamento

De acordo com Caroline, os dois filhos que viviam com Glaucia não aprovavam o relacionamento, que já apresentava sinais de ser tóxico e abusivo. Segundo a filha, a mãe era pressionada a dormir com a luz acesa e em chamada de vídeo com o namorado, além de ter seus passos constantemente monitorados. O homem, inclusive, não permitia que ela fizesse horas extras no trabalho.

“Se ela demorasse um minuto para responder pra ele, ela tinha que tirar foto para mandar para ele”, afirmou Caroline.

A jovem acrescentou que a foto e o nome do suspeito já foram entregues às autoridades, mas a polícia desconfia que ele não utilizava o nome verdadeiro nas redes sociais.

Ajude

A família pede que qualquer informação que possa ajudar a localizar Glaucia seja repassada à polícia ou aos familiares, pelo telefone (93) 99163-4378.