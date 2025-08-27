Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Mulher sai do Pará e desaparece após viajar para encontrar namorado virtual em Goiás

Os filhos da mulher não aprovavam o relacionamento, que apresentava sinais de ser tóxico e abusivo

O Liberal
fonte

A foto mostra Glaucia Regina Corrêa, de 50 anos, que saiu do Pará e desapareceu em Goiás. (Reprodução)

A Polícia Civil investiga o desaparecimento de Glaucia Regina Corrêa, de 50 anos, que saiu de Santarém, no oeste do Pará, no dia 24 de agosto, e desapareceu em Goiás, para onde viajou a fim de conhecer um homem com quem mantinha um relacionamento virtual.

Segundo a filha da mulher, Caroline Corrêa, Glaucia embarcou em um ônibus na rodoviária de Santarém com destino a Goiânia. A viagem terminou na manhã de terça-feira (26), por volta das 6h, mas desde então ela não deu mais notícias. O celular está desligado e, de acordo com a família, as redes sociais de Glaucia foram “hackeadas”, supostamente pelo homem que ela foi encontrar.

“Ela conheceu esse homem pelas redes sociais, nunca viu ele na vida. Ela saiu fugida de casa, não falou nada. Quando eu acordei, ela não estava mais em casa e nós não sabemos nada”, contou Caroline.

Glaucia é mãe de três filhos e proprietária de uma lanchonete em Santarém. O desaparecimento foi registrado nas polícias civis do Pará e de Goiás. Caroline relatou que o último contato presencial com a mãe foi no sábado (23), quando jantaram juntas. No domingo (24), Glaucia viajou sem avisar nenhum familiar, mas, por mensagens, informou que daria notícias quando chegasse em Goiás, o que não ocorreu.

A família procurou a empresa de transporte responsável pela viagem, que confirmou o desembarque dela em Goiás junto com os demais passageiros. Depois disso, não houve mais informações sobre seu paradei ro.

Relacionamento

De acordo com Caroline, os dois filhos que viviam com Glaucia não aprovavam o relacionamento, que já apresentava sinais de ser tóxico e abusivo. Segundo a filha, a mãe era pressionada a dormir com a luz acesa e em chamada de vídeo com o namorado, além de ter seus passos constantemente monitorados. O homem, inclusive, não permitia que ela fizesse horas extras no trabalho.

“Se ela demorasse um minuto para responder pra ele, ela tinha que tirar foto para mandar para ele”, afirmou Caroline.

A jovem acrescentou que a foto e o nome do suspeito já foram entregues às autoridades, mas a polícia desconfia que ele não utilizava o nome verdadeiro nas redes sociais.

Ajude

A família pede que qualquer informação que possa ajudar a localizar Glaucia seja repassada à polícia ou aos familiares, pelo telefone (93) 99163-4378.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

mulher sai do pará e desaparece em goiás

santarém no oeste do pará

goiás

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Mulher sai do Pará e desaparece após viajar para encontrar namorado virtual em Goiás

Os filhos da mulher não aprovavam o relacionamento, que apresentava sinais de ser tóxico e abusivo

27.08.25 22h36

POLÍCIA

Mulher é presa suspeita de sequestrar bebê em Itupiranga

A criança foi resgatada, encaminhada para avaliação médica e, posteriormente, devolvida à mãe

27.08.25 22h04

INVESTIGAÇÃO

Suspeito de envolvimento em sequestro de empresário é preso em Castanhal

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar e prender outros possíveis integrantes do grupo criminoso

27.08.25 20h48

POLÍCIA

Belém: operação da PC investiga crimes cibernéticos e 'taxa do crime' em aplicativo de mensagens

Durante a operação, foram apreendidos aparelhos celulares que serão submetidos a perícia com a finalidade de apurar todos os fatos

27.08.25 17h49

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Cavalo que teve patas cortadas em SP estava vivo, aponta perícia

O caso teve grande repercussão após a divulgação de um vídeo nas redes sociais em que o cavalo aparece caído em uma estrada com as patas decepadas.

26.08.25 15h24

INVESTIGAÇÃO

Homem é encontrado morto dentro da própria casa em Santo Antônio do Tauá; trio suspeito é preso

Um dos investigados seria o companheiro da vítima, que foi visto saindo da casa com objetos

27.08.25 10h48

HOMICÍDIO

Foragido da Justiça, ‘Bomba’ é morto a tiros dentro da própria casa em Santa Izabel do Pará

O crime ocorreu na madrugada de terça-feira (26), no loteamento do Vale da Porangaba

27.08.25 8h48

REDENÇÃO

Mães são presas após duas crianças morrerem em incêndio em kitnet no interior do Pará

O caso ocorreu na madrugada desta quarta-feira (27), quando quatro crianças estavam sozinhas no imóvel

27.08.25 13h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda