Mulher que tinha 'plantação' de maconha em casa é presa em Ananindeua

Uma mulher que mantinha uma verdadeira "plantação" de maconha na própria casa foi presa em Ananindeua. De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar nesta quarta-feira (20), pelo menos 60 pés da planta foram encontrados em uma estufa dentro do imóvel, localizado no conjunto Geraldo Palmeira, no município da região metropolitana de Belém.

Denúncias anônimas foram responsáveis por indicar aos militares do 29º Batalhão de Polícia Militar (BPM) a localização de uma residência que, supostamente, funcionava como ponto de tráfico de drogas. Os agentes, então, se dirigiram ao endereço informado para apurar as informações, na tarde desta segunda-feira (18).

No local informado, com a autorização da proprietária, foram realizadas buscas no interior da residência. Foram encontrados 55 pés de maconha e cinco mudas da mesma planta dentro de uma estufa. A dona do imóvel confessou que o plantio pertencia ao seu marido. Nenhum dos envolvidos teve a identidade informada.

Ela foi conduzida, junto com todo material apreendido para a Unidade Integrada de Polícia do Distrito Industrial, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.