Mulher que escondia drogas dentro da máquina de lavar é presa

Jaqueline dos Santos do Amaral, de idade desconhecida, foi presa após ser flagrada vendendo drogas em caixas de remédio, em Parauapebas. A Polícia Militar encontrou dentro da máquina de lavar da residência da mulher 29 papelotes de maconha, um aparelho celular, balança de precisão, dois cadernos de anotações contendo toda a contabilidade do tráfico e o valor de R$ 43.

A abordagem aconteceu por volta da 23h da última sexta-feira, 9, quando a Polícia Militar recebeu denúncias de que Jaqueline estaria vendendo drogas na rua Marabá, esquina com a rua Bom Jesus.

Jaqueline estava na rua com uma sacola e uma caixa de remédio quando a polícia chegou. Após ser interrogada se teriam mais drogas, ela foi até sua residência onde entregou o restante da droga e material que utilizava para comercializar os entorpecentes. Os policiais a conduziram para a Delegacia de Polícia Civil, onde ela vai responder pelo crime de tráfico de drogas. As informações são do site Correio de Carajás.