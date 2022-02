Mulher que aparece em briga dentro de loja calçados queria se vingar em defesa da mãe

Jéssica Furtado, de 27 anos, é a moça vestida de rosa que aparece brigando com a própria prima, dentro de uma loja de calçados, na rua João Alfredo, bairro da Campina, em Belém. O caso ocorreu e foi registrado em vídeo, propositalmente, por uma conhecida da jovem, na última terça-feira (15).

O desentendimento teria sido motivado por problemas familiares, pois no sábado, 12, anterior à briga, a mulher que aparece de roupa azul no vídeo teria ido até a casa da mãe da moça de rosa, uma senhora de 56 anos, e lhe agredido.

“Acontece que a minha avó está doente e todos os filhos a largaram, para não terem trabalho. Só que esses dias a mãe dela, que é irmã da minha mãe, disse que ia levar a minha avó para a casa dela. E nós não aceitamos. A minha prima foi na porta da casa da minha mãe, que cuida da mercearia que tem lá, e bateu nela, na presença da minha avó, que ficou super nervosa, se tremendo, porque ela está igual uma criança, usando fralda e tudo”, explicou Jéssica.

“Ela fez vergonha para minha mãe na frente do trabalho dela. Então, eu fui e fiz o mesmo, para ela nunca mais ter a coragem de fazer isso com a própria tia dela. Eu queria mostrar lá no trabalho dela o tipo de sobrinha que ela é”, afirmou.

Jéssica contou que registrou o caso na Delegacia de Polícia Civil. Perguntada se tem sofrido algum tipo de ameaça depois da repercussão do caso, ela garante que não.