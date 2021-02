Mulher que aliciava adolescentes para sites da Ásia e Oriente Médio é presa no Pará

Uma mulher acusada de aliciar adolescentes no município de Xinguara, no sudeste paraense, foi presa pela Polícia Civil durante a "Operação Indecêndia". Policiais civis do município foram responsáveis por dar cumprimento a mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra a indiciada, acusada da prática dos crimes referentes à exploração sexual infanto juvenil no município. A ação foi deflagrada na manhã desta segunda-feira (1º).

As investigações iniciaram após colaboração e denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), que apontou que as adolescentes estariam sendo aliciadas com a promessa de receberem dinheiro em troca de fotos íntimas. O material pornográfico seria encaminhado para publicação em sites ilegais na Coreia do Sul e na Arábia Saudita, países da Ásia Oriental e do Oriente Médio.

Um inquérito policial foi instaurado e, a partir daí, as investigações foram iniciadas. Além da prisão da aliciadora, que não teve a identidade informada pelas autoridades, também foram apreendidos objetos considerados cruciais para dar subsídio às investigações: celulares, pendrives e outros aparelhos eletrônicos. Tudo será periciado pela Polícia Civil.

Uma mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada à unidade policial para procedimentos cabíveis. As investigações continuam e é possível que outras pessoas sejam presas no município.