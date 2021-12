Mulher perde controle de carro e derruba muro de complexo da PM, no Marco

Nas primeiras horas da manhã deste domingo (5), uma mulher, identificada apenas pelo prenome Paula, ficou levemente ferida após perder a direção do carro em que estava, um Fiat Mobi vermelho, e colidir frontalmente contra o muro do Complexo Operacional da PM, localizado na avenida Brigadeiro Protásio, entre as avenidas Dr. Freitas e Júlio César, no bairro do Marco, em Belém. O acidente ocorreu por volta das 7h30.

Paula estava no carro, possivelmente, acompanhada de mais dois amigos. Eles permaneceram no local do acidente, enquanto a mulher foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sacramenta por uma viatura da PM, segundo os rapazes. O estado de saúde dela é desconhecido.

No local do acidente, era possível observar que a frente do veículo ficou bastante destruída, devido ao impacto da colisão, aparentemente bastante forte, uma vez que os airbags foram acionados. Não há informações se o trio estava sob efeito de bebida alcoólica. Mas, dentre os objetos arremessados ao chão, uma garrafa de energético chamava atenção. Os rapazes não quiseram comentar sobre o assunto.