Mulher é eletrocutada durante chuva na zona rural de Abaetetuba

Uma mulher identificada como Vitória Cunha, de 18 anos, morreu, na noite da última terça-feira (4), após sofrer uma descarga elétrica no momento em que tirava uma geladeira da tomada dentro da própria residência, na Comunidade Murutinga, zona rural de Abaetetuba, nordeste paraense. O acidente ocorreu em meio a uma forte chuva que caía naquele momento. Familiares de Vitória chegaram a levar a moça para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Moju, mas a jovem não resistiu e evoluiu a óbito.

A morte foi confirmada pela Polícia Científica do Pará (PCP). No momento do ocorrido, a chuva era forte e, por conta das oscilações de energia que vinha ocorrendo nos últimos dias na região, a intenção de Vitória era desligar a geladeira para evitar danos ao eletrodoméstico. Após ser eletrocutada, Vitória caiu desmaiada no chão. A vítima deixou uma criança de apenas 1 ano.

Em nota enviada à Redação Integrada de O Liberal, a Polícia Civil (PC) informou que o caso foi registrado na delegacia do município de Abaetetuba. “A vítima recebeu uma descarga elétrica, foi encaminhada para uma unidade de saúde mas não resistiu. Perícias foram solicitadas”, detalhou a PC no comunicado.