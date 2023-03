Jovens são eletrocutados após encostar em cerca elétrica irregular

Dois primos, de 22 e 16 anos, morreram no último domingo (26) em Tamandaré, Litoral Sul de Pernambuco, após receberem uma descarga elétrica ao encostarem em uma cerca energizada de forma irregular. A Polícia Civil informou que os fios elétricos estavam sem a proteção adequada.

VEJA MAIS

Segundo testemunhas, alguns moradores da região já haviam alertado ao dono da residência para desativar a eletricidade devido ao risco para a vizinhança. A cerca passava por um dos acessos de uma rua a outra.

O homem de 22 anos foi o primeiro a ser eletrocutado, e seu primo tentou salvá-lo ao vê-lo caído com um arame no pescoço. No entanto, o fio eletrificado bateu no pulso do adolescente, que também caiu no chão. A esposa do jovem, que é enfermeira, conseguiu afastar o fio com um pedaço de madeira e prestou os primeiros socorros às vítimas.

Os jovens foram levados ao hospital, mas não resistiram aos ferimentos. O homem de 22 anos chegou ao hospital já sem vida, enquanto seu primo passou por procedimentos de reanimação, mas também não resistiu.

Revoltados, os moradores da região incendiaram a residência após o ocorrido. A Polícia Civil foi até a casa com a cerca elétrica, mas o morador do imóvel não estava presente e continua sendo procurado. Além disso, a corporação informou que as investigações seguem em andamento até que o crime seja esclarecido.