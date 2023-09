Mulher morre atropelada por carreta conduzida pelo marido dela, no Pará

Uma mulher morreu atropelada por uma carreta no município de Paragominas, no sudeste do Pará. As primeiras informações indicam que o condutor do veículo é marido dela. Ele está preso. O acidente ocorreu no sábado (23), BR 010, no km 12. A vítima foi identificada como Eliane Aparecida Rodrigues Dos Santos.

Ainda segundo as primeiras informações, o acidente ocorreu após um desentendimento do casal, que é de Mato Grosso. Eliane tentava subir na carreta, quando caiu e foi atropelada, morrendo esmagada. Neste domingo, a Polícia Rodoviária Federal confirmou o acidente, mas sem fornecer as circunstâncias, e informou que o motorista estava preso na Delegacia de Paragominas.

A Polícia Civil informou que um homem foi preso em flagrante pelos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil e dolo eventual. Dolo eventual é quando a pessoa assume o risco de produzir um determinado resultado. Durante as investigações do caso, ainda segundo a Polícia Civil, foi constatado que a vítima era esposa do condutor e que caiu ao tentar subir no caminhão, sendo atropelada por ele em seguida. O condutor fugiu sem prestar socorro e foi localizado por uma equipe integrada de policiais Civis e militares.