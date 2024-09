Mulher morre após ser agredida em festa na zona rural de Santarém

Uma mulher, identificada como Mayane Camilly Almeida Mota, de 23 anos, morreu após ser agredida em uma festa na Comunidade de São Jorge de Urucurituba, região de rios, na zona rural de Santarém, oeste do Pará. O caso foi registrado no domingo (15/09). A vítima ainda teria sido socorrida, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

Conforme as informações iniciais, tudo ocorreu durante uma confusão generalizada no local onde ocorria a festa. Testemunhas relataram que Mayane teria tentado intervir para acalmar a briga, mas acabou sendo agredida com socos e chutes por um dos seguranças que estavam no evento. A identidade do suspeito ainda não foi divulgada. Devido às lesões, a vítima foi encaminhada às pressas para receber socorro médico na capital Santarém, mas morreu durante o trajeto.

Ainda conforme os relatos, os seguranças da festa foram encaminhados para a delegacia, após a chegada da Polícia Militar. Os homens teriam prestado esclarecimentos sobre a situação e, após a oitiva, foram liberados. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.