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Polícia

Mulher morre após carro colidir com poste na PA-151, em Igarapé-Miri

O grave acidente foi registrado na tarde de domingo (26)

O Liberal
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Mulher morre após carro colidir com poste na PA-151, em Igarapé-Miri. (Foto: Redes Sociais)

Uma mulher ainda não identificada morreu em um grave acidente na PA-151, na altura da localidade do Camiri, próximo à Vila Santa Maria do Icatu, em Igarapé-Miri, no nordeste do Pará. O caso foi registrado na tarde de domingo (26). Segundo relatos de moradores, um homem trafegava pela rodovia acompanhado da mãe quando perdeu o controle do veículo e acabou colidindo contra um poste às margens da estrada.

Com a força do impacto, o poste foi destruído e o carro ficou completamente amassado. A mulher que estava no banco do passageiro na frente do veículo ficou presa às ferragens e morreu ainda no local. O motorista, filho da vítima, conseguiu sair do carro com vida e foi socorrido. Pessoas que estavam no local ajudaram a acionar uma ambulância e o jovem foi encaminhado para atendimento médico na unidade de saúde da Vila Santa Maria do Icatu.

Ainda de acordo com testemunhas, o condutor teria informado que é dentista. No entanto, estava desorientado e em estado de choque, não sendo capaz de repassar outros dados. Posteriormente, as autoridades policiais verificaram que as vítimas eram de Icoaraci, distrito de Belém. Familiares foram comunicados sobre o acidente e informaram que o jovem estaria em uma viagem de trabalho. As circunstâncias do acidente fatal serão investigadas pelas autoridades responsáveis.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

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