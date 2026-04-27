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Polícia

Homem é morto a facadas e suspeito é preso horas depois em Ipixuna do Pará

O crime ocorreu na manhã de domingo (26)

O Liberal
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A imagem é meramente ilustrativa e mostra uma viatura da Polícia Militar (Foto: Carmem Helena | O Liberal (Arquivo))

Raimundo Nonato Nascimento dos Santos foi morto a facadas na manhã de domingo (26), nas proximidades do Estádio João Paulo II, em Ipixuna do Pará, no nordeste do estado. O principal suspeito do crime foi preso horas depois do homicídio.

De acordo com a polícia, a equipe da delegacia do município foi acionada por volta das 10h, após a Guarda Municipal informar sobre um homicídio ocorrido na Rua C. Ao chegarem ao local, os agentes confirmaram a morte da vítima. Raimundo apresentava diversos ferimentos provocados por arma branca. Equipes da Polícia Científica estiveram no local para realizar a perícia e fazer a remoção do corpo. A área foi isolada durante os trabalhos.

Testemunhas relataram que o autor do crime fugiu a pé logo após o ataque, carregando uma mochila preta. Com base nas informações repassadas, equipes iniciaram buscas na área e seguiram até uma região de mata próxima. Durante as diligências, foram encontrados objetos que ajudaram na identificação do suspeito, entre eles uma mochila com pertences pessoais e um registro de nascimento, além de um par de sandálias com marcas de sangue.

A partir dessas evidências, as buscas foram intensificadas ao longo do dia. O suspeito foi localizado e preso por volta das 16h, ainda no mesmo bairro onde o crime ocorreu. No momento da abordagem, ele estava com a faca usada no homicídio e também portava um facão, que foram apreendidos.

As circunstâncias e a motivação do crime ainda são investigadas pela Polícia Civil. O suspeito foi conduzido à delegacia e permanece à disposição da Justiça. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

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