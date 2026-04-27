Briga entre primos termina com um homem morto em São João do Araguaia

Um homem identificado como Antonio Filho foi morto a facadas na Vila Apinagés, comunidade localizada a cerca de sete quilômetros da sede de São João do Araguaia, no sudeste do Pará. Segundo as informações iniciais, o crime ocorreu na madrugada de domingo (26), na Rua Ezúpero Seixas, após uma discussão entre a vítima e um primo. O suspeito foi preso após o crime.

De acordo com os relatos iniciais, repassados por familiares, o principal suspeito é um homem de 28 anos. Ele teria utilizado uma faca para desferir vários golpes contra Antônio, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A motivação e as circunstâncias do homicídio ainda não foram esclarecidas.

Após o crime, a Polícia Militar foi acionada e realizou buscas na região para localizar o suspeito. Horas depois, Ricardo se apresentou espontaneamente às autoridades e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de São Domingos do Araguaia, onde permanece à disposição da Justiça.

O corpo da vítima foi removido nas primeiras horas da manhã por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML), que também realizou os procedimentos periciais. A Polícia Civil abriu um inquérito policial para investigar o crime. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.